Hakkari'de bazı alanlar, özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, "Hakkari merkez ilçesi Kuş, Kuştiyan, Belkız kırsalında bulunan bölgelerde 17 Nisan 2024 saat 01.00 (dahil) - 21 Nisan 2024 saat 23.59 (dahil) tarihleri arasında 5 beş gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'un ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın; bu tarihlerde mezkür bölgeye kendi can ve mal güvenlikleri açısından izinsiz girmemeleri önem arz etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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