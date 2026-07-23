Hakkâri\'de çöp sıkıştırma kamyonu yandı

Hakkari'de belediyeye ait çöp sıkıştırma kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çöp toplama çalışması yapan Hakkari Belediyesi'ne ait çöp sıkıştırma kamyonunun ön bölümünde, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonun ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. - HAKKARİ