Hakkari\'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı

Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek, belediye ekibi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları anında değerlendirerek, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Hakkari- Çukurca kara yolu üzerinde bulunan il özel idaresine ait asfalt şantiyesinden gelen ihbar üzerine belediye ekibi olay yerine intikal etti. Olay yerinde muayenesi yapılan köpeğin, araç çarpması sonucu patisinde iki kırık olduğu tespit edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan can dost, belediye kliniğinde müşahede altına alındı. - HAKKARİ
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Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde dengesini kaybederek kanala düşen 2 çocuk babası İsmail Kıras, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Kıras, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Kıras'ın cenazesi Çalıköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, tır yoldan çıkarak devrildi ve ardından alev aldı. Sürücü ise kendi imkanlarıyla tırdan çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaparken yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen 'KALKAN-15' Operasyonları'nda, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. Operasyonlar sonucunda 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Vangölü Turizm firmasına ait bir otobüsün yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü yan yatması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada, sürücüyle birlikte yaralananlar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan plakasız bir araçtan çalıntı olduğu belirlenen 2 adet makinalı tüfek çıktı. Şüpheliler araçtan atlayarak kaçmaya başladı ancak biri yakalandı.
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