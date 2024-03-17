Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı

Hakkari\'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları değerlendirerek, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı. Köpek, belediye kliniğinde tedavi altına alındı.

17.03.2024 09:30  Güncelleme: 09:34
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Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek, belediye ekibi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları anında değerlendirerek, can dostları kurtarmaya devam ediyor. Hakkari- Çukurca kara yolu üzerinde bulunan il özel idaresine ait asfalt şantiyesinden gelen ihbar üzerine belediye ekibi olay yerine intikal etti. Olay yerinde muayenesi yapılan köpeğin, araç çarpması sonucu patisinde iki kırık olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan can dost, belediye kliniğinde müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

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