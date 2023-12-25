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Hakkari'de buzlanan yolda otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari'de buzlanan yolda otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Hakkari'de buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari\'de buzlanan yolda otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
25.12.2023 - 08:50,
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Hakkari'de buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Halife Derviş Mahallesi Çallı Virajı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AH 617 plakalı otomobil, yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi ile bölgeye gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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