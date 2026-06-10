Hakkari'de bir binanın bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.
Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de cinayet: Koca tutuklandı - Son Dakika
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