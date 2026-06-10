Hakkari'de cinayet: Koca tutuklandı - Son Dakika
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Hakkari'de cinayet: Koca tutuklandı

Hakkari\'de cinayet: Koca tutuklandı
10.06.2026 09:04
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Hakkari'de bodrumda ölü bulunan kadının kocası, kasten öldürme suçuyla tutuklandı.

Hakkari'de bir binanın bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Hakkari, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de cinayet: Koca tutuklandı - Son Dakika

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