Hakkari\'de demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de demir korkuluklara sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Dağgöl Mahallesi'ndeki bir okulun demir korkuluklu bahçe kapısına sıkışan köpeğin yardımına belediye ekipleri koştu. Köpeğin sesini duyarak kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşların uğraşları sonuçsuz kalınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede veteriner ve itfaiye ekibi olay yerine geldi. Yapılan uğraşlar sonucunda sıkışan sahipsiz köpek yara almadan kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü. - HAKKARİ