Hakkari\'de Dilenci Operasyonu: 2 Kişi İl Dışına Çıkarıldı

Hakkari'de zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 dilenci, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 2 kadın yakalandı.

Haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilenciler geldikleri ile geri gönderildi. - HAKKARİ