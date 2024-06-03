Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması ve genel asayişin devamının temini amacıyla yapılmıştır.

03.06.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 10:56:09. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement