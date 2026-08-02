Hakkari\'de Huzurlu Sokaklar Uygulaması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de polis ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler uygulaması' kapsamında 39 ekip ve 89 personel görev aldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı 'Huzurlu sokaklar ve umuma açık yerler uygulaması' gerçekleştirdi. Hakkari Valiliği koordinesinde yürütülen uygulamaya 39 ekip ve 89 personel katıldı. Uygulamanın, mevcut huzur ve güven ortamının korunması, güvenlik güçlerinin sahadaki görünürlüğünün artırılması, asayiş, terör ve narkotik başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. Denetimler kapsamında 50 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 iş yerine idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise 279 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne ilgili maddeler kapsamında idari para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinde bin 220 kişi sorgulanırken herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ayrıca 12 park ve bahçe ile 12 metruk bina denetlenirken, yapılan kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmedi.