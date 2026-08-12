Hakkari\'de İki Şahıs Tutuklandı

Hakkari'de jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ile 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.