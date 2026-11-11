Hakkari\'de İran\'dan giriş yapan şahsın ayakkabısında 49,56 gram esrar bulundu

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş 49 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personelince saat 15.30 sıralarında İran'dan ülkemize giriş yapmak üzere yolcu salonuna gelen Türk vatandaşı A.K. isimli şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş, toplam brüt ağırlığı 49,56 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.