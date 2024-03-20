Hakkari\'de İş Makinesi Yol Kenarındaki Boşluğa Düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş makinesi yol açma çalışmalarına gittiği sırada yol kenarındaki boşluğa düştü.
2 gün önce başlayan yoğun yağışlar, ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bugün sabah saatlerinde yol açma çalışmaları için yola çıkan iş makinesi, ilçenin Altınoluk köyü yakınlarında seyir halinde olduğu sırada yol kenarındaki boşluğa düştü. Düştüğü yerden çıkamayan iş makinesi operatörü, hemen ekiplerden yardım istedi.
Olayın yaşandığı yere giden ekipler, kısa süreli çalışmalar sonucu iş makinesini düştüğü yerden çıkarttı. - HAKKARİ
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