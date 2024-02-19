Hakkari'de Kaçak 22 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Kaçak 22 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari\'de Kaçak 22 Kilo Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye'ye getirilen bir araçta 22 kilo külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2024 22:14  Güncelleme: 22:16
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Hakkari'de 22 kilo külçe altın ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada 22 kilo külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran'dan yasadışı yollarla kayıt dışı olarak Türkiye'ye külçe altın girişi yapılacağı duyumu aldı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ford Connet marka hafif ticari kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 45 milyon TL olan; 22 adet 24 ayar birer kilo olmak üzere 22 kilogram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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