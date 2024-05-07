Hakkari'de operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında düzenlenen operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 21 karton gümrük kaçağı sigara, 755 Irak dinarı ve 126 bin 895 TL de bulundu. 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

07.05.2024 21:07
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Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında düzenlenen operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin men edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında bulunan üç ikamette yapılan aramada 21 karton gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 TL, 358 bin 430 Amerikan doları (piyasa değeri 11 milyon lira), 4 kilo kaçak altına el konulmuş (piyasa değeri 9 buçuk milyon) olup, 5 şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Açıklamada kaçakçılıkla mücadeleye hız kesmeden devam edileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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