Hakkari'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalığa çarpan kamyonette bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

04.05.2025 11:25
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Kontrolden çıkan kamyonet kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kayalığa çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Hakkari- Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Çukurca ilçesine seyir halinde olan Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayalığa çarptı. Araçta bulunan Ramazan Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından Özbeğ'i bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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