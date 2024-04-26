Hakkari\'de Kamyonetin Kasasında 5 Tavus Kuşu Ele Geçirildi

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen kontroller sonucu bir kamyonun kasasında 5 tavus kuşu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Beyazağaç Yol Kontrol Noktasında durdurulan kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontrollerde, kamyonetin kasa kısmında çuvallar içerisine saklanmış 5 adet tavus kuşu olduğu tespit edilmiştir. Çuvallar açılarak tavus kuşlarının hava alması sağlanmış ve Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verilmiştir. Kontrol noktasına yönlendirilen doğa koruma personellerine tavus kuşları teslim edilmiş olup, araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - HAKKARİ