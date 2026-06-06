Hakkâri'de karla kaplı vadide umut operasyonu - Son Dakika
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Hakkâri'de karla kaplı vadide umut operasyonu

Hakkâri\'de karla kaplı vadide umut operasyonu
06.06.2026 13:47  Güncelleme: 13:53
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Hakkari'de dere yatağındaki kar mağarasına düşerek mahsur kalan tosun, AFAD, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Hakkari'de dere yatağındaki kar mağarasına düşerek mahsur kalan bir tosun, AFAD, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Otluca köyünde besicilik yapan Şaban Selçuk'a ait tosun, köy yakınlarında bulunan vadide otladığı sırada kar yığınlarının üzerinden geçmeye çalıştı. Bu esnada kar tabakasının çökmesi sonucu hayvan, kar mağarasına düşerek mahsur kaldı. Vadinin büyük bölümünün yoğun kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla hayvana ulaşamayan Selçuk, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD İl Müdürü Erhan Kanat'ın koordinasyonunda başlatılan kurtarma çalışmasında iş makineleriyle vadi boyunca biriken kar kütleleri açılarak mahsur kalan hayvana ulaşılmaya çalışıldı. Zorlu arazi şartları ve yoğun kar örtüsüne rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, zaman zaman güçlük yaşasa da kurtarma operasyonundan vazgeçmedi. Gece saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından kar mağarasında mahsur kalan tosun bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı. Herhangi bir yara almadan kurtarılan tosun sahibine teslim edilirken, besici Şaban Selçuk özverili çalışmaları nedeniyle AFAD, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, bölgedeki kar örtüsünün erime sürecinde benzer risklere karşı vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkâri'de karla kaplı vadide umut operasyonu - Son Dakika

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