Hakkari'de Karayolları İş Makinesi Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de Karayolları İş Makinesi Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Hakkari\'de Karayolları İş Makinesi Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde, Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait iş makinesi yağışlar nedeniyle kayarak Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:27
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Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait iş makinesinin yağışlardan dolayı kayarak Zap Suyu'na yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde meydana geldi. Yağışlardan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliğine ait iş makinesi Zap Suyu'na yuvarlandı. Bölgeye sevk edilen sağlık, belediye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Karayolları İş Makinesi Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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