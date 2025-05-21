Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 12. Gününde - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 12. Gününde

Hakkari\'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 12. Gününde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom için başlatılan arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere çeşitli ekipler, yüksek debili dere yatağında yoğun çaba harcıyor.

21.05.2025 09:09  Güncelleme: 09:14
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düştüğü Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor.

12 gün önce akıntıya kapılan gencin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ekipler, debisi yüksek dere yatağında çalışmalarını titizlikle sürdürürken, aile ise ekiplerden gelecek iyi bir haber bekliyor. Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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