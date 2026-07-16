Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları

Hakkari\'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları
16.07.2026 16:47
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Vali Taşyapan, kaybolan dağcının bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını denetledi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Süpha Dürek Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan dağcıyı bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkiinden Süpha Dürek Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan vatandaşı bulmak için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giden Vali İbrahim Taşyapan, kurumların koordinasyonunda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Taşyapan, kayıp vatandaşa ulaşılması için tüm kurumların geniş bir alanda titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Taşyapan, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, kayıp vatandaşın en kısa sürede sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini söyledi. Vali Taşyapan, arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan AFAD, jandarma, UMKE, güvenlik güçleri ve diğer ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Çalışmaları - Son Dakika

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