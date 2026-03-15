Hakkari'de Kaza: 1 Ölü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, Hakkari-Şırnak kara yolunda meydana geldi. Çığlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirtilen Esmer Yiğit (25), kendi otomobiliyle görev yerine gitmek isterken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, kadın sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. - HAKKARİ