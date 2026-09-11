Hakkari'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı - Son Dakika
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Hakkari'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı

Hakkari\'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı
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Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kısa süreli aksayan trafik ekiplerin müdahalesiyle yeniden normale döndü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Kırıkdağ mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç güvenli alana alınırken, kısa süreli aksayan trafik yeniden normale döndü.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Trafik, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, trafik kısa süreli aksadı - Son Dakika

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