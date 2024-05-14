Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınana bilgiye göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova'ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?