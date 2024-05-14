Hakkari\'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Hakkari'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınana bilgiye göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova'ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ