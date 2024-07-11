Hakkari\'de Narkotik Suçlarla Mücadele Etkinliği

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Hakkari polisi tarafından yapılan çalışmalarda il genelinde gerçekleştirilen "Narko nokta" etkinliğinde 435 kişiye el broşürü dağıtılıp ve UYUMA uygulaması tanıtımı yapıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen narkotik ekipleri, vatandaşları da bilgilendiriyor. Kentin değişik noktalarında gün boyunca vatandaşlar bilgilendirdi. Etkinlik kapsamında 435 kişiye el broşür dağıtılıp Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - HAKKARİ