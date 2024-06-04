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Hakkari'de olaylar çıktı: Polis amiri başından yaralandı

HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto eden kalabalıkla polisler arasında olaylar çıktı.

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın dün gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in görevlendirildiğinin açıklanması üzeri yaşanan gerginlik devam ediyor. Bugün aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da bulunduğu kalabalık çarşı merkezinde yürüyüş yapmak üzere toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalıkla polis arasında olaylar çıktı. Polis ekipleri gruba gazla müdahale ederken, olaylarda bir polis amiri ise başından aldığı darbe sonucu yaralandı. Kentte gerginlik devam ediyor.