Hakkari\'de PKK/KCK operasyonunda 2 şahıs tutuklandı

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca 4 Ocak 2024 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 Ocak 2024 günü adli makamlara çıkarılan 2 şahıs, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandılar" denildi. - HAKKARİ