Hakkari'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Ortaklar köyünde yaşanan Namet Kılıç'a ait evin çatısını uçurdu. Çatının uçması sırasındaki dışarıda kimsenin olmaması olumsuz bir durum yaşanmazken, köy sakinleri terdirginlik yaşadı.

Dün akşam fırtınadan dolayı evinin çatısının hasar aldığını ifade eden Namet Kıkıç, "Fırtınadan dolayı çatıyı pencereleri hiçbir hiçbir bırakmadı. Sağ olsunlar köylüler bu konuda elinden geleni yaptılar. Tabii ki bu çok yetersiz. Ben normalde sosyal yardımlarla geçinen bir insanım, herhangi bir gelirim yok. Maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Yardımseverlerden ve yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, şiddetli rüzgarın bölgede daha fazla zarara yol açmaması için vatandaşlar uyarıldı.