Hakkari'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Durankaya beldesi yolundaki Çeşme mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ
