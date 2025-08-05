Hakkari\'de Trafik Kazası: Motosiklet İkiye Ayrıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı 3 tekerlekli yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere olay, öğlen saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 tekerlekli yük motosikletine arkadan çarptı. Çarpmayla yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü de yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ