Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı 3 tekerlekli yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü ise yaralandı.
Edinilen bilgilere olay, öğlen saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 tekerlekli yük motosikletine arkadan çarptı. Çarpmayla yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü de yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Trafik Kazası: Motosiklet İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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