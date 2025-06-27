Hakkari\'de Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalığı

Hakkari'de polis ekipleri, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İl merkezi ve Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen faaliyetlerde, Narko rehber modülü kapsamında 90 kişiye bilgilendirme semineri verildi. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, çarşı meydanları, şehirlerarası ve şehir içi otobüs durakları ile üniversite çevresinde kurulan narko nokta standlarında, UYUMA ve NARVAS uygulamaları tanıtıldı. Bu kapsamda bin 500 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları uyuşturucu madde kullanımına karşı bilinçlendirmek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve güvenli bir toplum oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini duyurdu. - HAKKARİ