Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari\'de Uyuşturucu Operasyonu
18.06.2026 23:08
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Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 araçta yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Şırnak'a sevk etmeyi planlayan şahıslar, güvenlik güçlerinin denetimlerinden kaçabilmek amacıyla birbirlerini kontrollü şekilde takip eden iki araç kullandı. Sürekli iletişim halinde hareket eden ve polis uygulama noktalarını aşmaya çalışan araçlar, ekiplerin dikkatli çalışması sonucu takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyonda aralıksız takip edilen iki araç durdurulurken, araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin naklini sağlamak amacıyla koordineli şekilde hareket ettikleri belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Hakkari, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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