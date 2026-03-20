Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

20.03.2026 16:56
Yüksekova'da yapılan operasyonda 300 gram bonzai ve diğer uyuşturucular ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi de tutuklandı.

Yüksekova'ya bağlı Dize Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait ikamette yapılan aramada; 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 130 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 12 adet suboxone ile 4 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.D., N.A., L.T., M.K., H.D. ve A.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili firari A.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın sette veda etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
Beşiktaş, İlber Ortaylı’yı unutmadı Beşiktaş, İlber Ortaylı'yı unutmadı
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Advertisement
