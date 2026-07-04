Hakkari\'de Yangın, İhtiyaç Sahibi Aileyi Zor Duruma Soktu

Hakkari'de ihtiyaç sahibi bir ailenin kışlık hayvan yemleri çıkan yangında kül oldu.

Aşağı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 7 nüfuslu Osman Çivi'ye ait ot bağları, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen ot bağları kurtarılamadı.

Hiçbir düzenli geliri bulunmayan ve geçimini yalnızca sahip oldukları iki inekle sağlayan Çivi ailesi, yaşanan olayın ardından büyük mağduriyet yaşadı. Kuşar ailesinin hibe ettiği otları biçerek kışlık hazırlık yapan Osman Çivi, aylar süren emeklerinin yarım saat içinde küle döndüğünü belirtti. Osman Çivi, "7 nüfuslu bir aileyiz. Evde çalışan kimse yok. İki ineğimiz var ve geçimimizi onlarla sağlıyoruz. Kuşar ailesi bize otlarını hibe ederek biçmemizi istedi. Allah onlardan razı olsun. Biçtiğimiz ve istiflediğimiz ot bağları çıkan yangında kül oldu. Ot alacak gücümüz de yok. Aile olarak perişan olduk" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ