Hakkari\'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de iki ayrı noktada çıkan anız ve ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangınlardan ilki, Dağgöl Mahallesi Kalealtı Mezarlığı civarında meydana geldi. Mezarlık çevresinde çıkan anız yangını, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Aynı saatlerde, Bağlar Mahallesi Karataş semtinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ot yangını başladı.

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çaba sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangınların yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürülmesi, muhtemel büyük bir facianın önüne geçildi. - HAKKARİ