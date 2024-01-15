 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari\'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi
15.01.2024 - 18:42,  Güncelleme: 18:44
Abone Ol

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçemizde yapılan rutin kontrollerde narkotik madde arama köpeği Fox ile bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 şahsın valizinde şeffaf pul biber poşetlerinin içine gizlenmiş vaziyette 4 ayrı paket halinde daralı ağırlığı 2 kilo 45 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika


19:23
Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Galatasaray, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 19:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yolcu Otobüsünde Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement