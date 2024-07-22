Hakkari'de Zap Suyu'nda Kaybolan Genç Aranıyor - Son Dakika
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Hakkari'de Zap Suyu'nda Kaybolan Genç Aranıyor

Hakkari'nin Geçimli köyü yakınlarında balık avlamak için Zap Suyu'na giden bir genç, suya düşerek kayboldu. Jandarma ekipleri ve köy sakinleri, kaybolan genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Zap Suyu'nun tehlikeli olduğu belirtilerek bölge halkı uyarıldı.

22.07.2024 11:48
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Hakkari'de Zap Suyu'nda serpmeyle balık avlayan 30 yaşlarındaki bir genç suya kapılarak kayboldu.

Olay, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde balık avlamak için Zap Suyu'na giden genç, dengesini kaybederek suya düştükten sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden köy sakinleri, hemen sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinleri, yaklaşık bir saattir kaybolan genci aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerinin de olay yerine sevk edilmesi bekleniyor.

Kaybolan gencin ailesi ve köy halkı, Zap Suyu kenarında endişeyle arama çalışmalarının sonucunu bekliyor.

Yetkililer, Zap Suyu'nun bu tür olaylar için tehlikeli olduğunu belirterek, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Zap Suyu'nda Kaybolan Genç Aranıyor - Son Dakika

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