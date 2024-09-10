Hakkari\'de Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çimenli Köyü Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrencileri ziyaret ettiler. Öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, okul servislerine binme ve inme kuralları ve emniyet kemeri takmanın önemi anlatılarak trafik broşürü dağıtıldı.

Öğrenciler, okulun ilk gününde jandarma narkotik köpeği Bayır ile eğlenceli vakit de geçirdi. - HAKKARİ