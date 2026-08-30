Hakkâri’de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hakkâri’de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi

Hakkâri’de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi
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Durankaya beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Süleyman Bayram'a ait yaklaşık 400 balya ot yandı. Hayvancılıkla geçinen Bayram, kışlık yem için hazırladığı otlarını kaybetti ve destek talebinde bulundu.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde çıkan yangında, Süleyman Bayram'a ait yaklaşık 400 balya ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hakkari merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Süleyman Bayram'a ait ot balyalarına sıçradı. Yangında yaklaşık 400 balya ot tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki ceviz ağacı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Bayram'ın önemli ölçüde maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Süleyman Bayram'ın hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı otların büyük bölümünü kaybettiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle mağdur olduğunu belirten Bayram, zararının karşılanması ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hakkari Valiliği, Durankaya Belediyesi ve ilgili kurumlardan destek talep etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Süleyman Bayram, Durankaya, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkâri’de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkâri’de 400 balya ot yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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