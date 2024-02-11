Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem korkuturken vatandaşlar kendini dışarıya attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında panikleyen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kendilerini dışarıya attı. 5,74 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Abdulcebar Kurt isimli vatandaş, "Artık bölgede depremler olmaya başladı. Yer bilimcileri zaten sık sık uyarıyor. Bu sabah da 4.4 bir deprem meydana geldi. İnşallah bu son olur. Ama büyük bir deprem bizleri bekliyor sanırım. Allah beterinden korusun" dedi.

"Deprem artık korkutuyor" diyen Muhacir Çekiç, "Bu sabah 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bizim TOKİ'nin olduğu yer olduğu için fazla hissetmedik ama yine korkuttu. Ama bizim Yüksekova'nın merkezinde vatandaşlar baya sallandı. Zaten bilim adamları uyarıyor depremin olacağını. İster istemez bu deprem bölgemizde olacak. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Depremi çok şiddetli hissettiğini belirten Hamza Geylani, "Sabah saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu vakitte bir deprem meydana geldi. Hissettik tabiki biz de. Aslında deprem uzmanları uyardılar her defasında, bu da onu gösteriyor. Acilen tedbirler genişletilmeli. İnşallah bir daha olmaz bu depremler" şeklinde konuştu. - HAKKARİ