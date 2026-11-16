Hakkari Şemdinli'de çuvallardaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuya jandarma el koydu - Son Dakika
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Hakkari Şemdinli'de çuvallardaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuya jandarma el koydu

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Hakkari Şemdinli\'de çuvallardaki 23 kilo 36 gram uyuşturucuya jandarma el koydu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli düzenlenen operasyonda, çuvallara gizlenmiş 21 kilo 43 gram metamfetamin ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çuvallara gizlenmiş 21 kilo 43 gram metamfetamin ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Şemdinli ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Çatalca köyü Soğuksu Mezrası mevkiinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda, iki çuval içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Yapılan aramalarda 21 bin 43 gram metamfetamin ile 1 bin 993 gram eroin olmak üzere toplam 23 bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikŞemdinliJandarmaHakkariGüncelSon Dakika

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