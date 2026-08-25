Hakkari ve Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari ve Samsun'da "Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;Hakkari' de 127 kg, Samsun'da ise 138 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.