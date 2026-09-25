Hakkari Yüksekova\'da kafa kafaya çarpan ticari araçlarda 3 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da kafa kafaya çarpan ticari araçlarda 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova'da Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken araçlar çekiciyle yoldan alındı, itfaiyenin temizliğinin ardından trafik normale döndü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle ile Vezirli Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yolu tazyikli suyla temizlemesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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