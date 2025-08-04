Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
04.08.2025 00:53
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Kırıkkale'de 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.T. polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de hakkında çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Gürler Mahallesi Lokman Çelikkol Sokak üzerinde yapılan denetimlerde H.T. isimli şahıs durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "parada sahtecilik" suçundan 10 yıl 39 ay 35 gün, Delice İlamat İnfaz Bürosu tarafından ise 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ayrıca H.T.'nin 2 bin 400 TL adli para cezası olduğu da öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli sağlık kontrolünün ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İşlemlerin ardından hükümlü şahıs, cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Polis, Son Dakika

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