Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Gökhan Ş.'yi (37) yakaladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?