Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10 ayrı hırsızlık suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Sebahattin K.(30)'yı Tekke Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
