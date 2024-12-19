Hala ve Yeğen Kavgası Mahalleyi Sarstı - Son Dakika
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Hala ve Yeğen Kavgası Mahalleyi Sarstı

Bartın'da hala ve yeğeninin kavgası, mahallede intihar girişimi zannıyla panik yarattı.

19.12.2024 00:39
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Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

BARTIN - Bartın'da kavga eden hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı. Görenlerin intihar girişimi zannettiği olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti. Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.

Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hala ve Yeğen Kavgası Mahalleyi Sarstı - Son Dakika

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