Halfeti’de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde annesiyle birlikte sokakta yürüyen 3 yaşındaki çocuğa, sokak köpeği saldırdı. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta annesiyle yürüyen İslim Erva E.'ye bir anda sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından vatandaşlar, Halfeti'de daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığını belirterek sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemler alınmasını istedi. İlçede başıboş köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenliği için Halfeti Belediyesi ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce hayata geçirmesini talep etti.