Halfeti'de Düğünde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Halfeti'de Düğünde Kaza: 2 Yaralı

Halfeti\'de Düğünde Kaza: 2 Yaralı
23.07.2026 20:55
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Düğün sırasında dernek başkanı, havaya ateş açarken 2 kişiyi vurdu. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir düğünde dernek başkanı, havaya ateş etmek isterken kazayla 2 kişiyi vurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Aşağı Göklü Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Müslüm Sağır'ın oğlunu evlendirdiği düğüne davetli olarak katılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Halfeti Şube Başkanı Mustafa K., tabanca ile havaya ateş açmak isterken silahın aniden ateş alması sonucu Ahmet D. (66) ile Atalay K. (60) isimli davetlileri vurdu. Yaralanan şahıslar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Mustafa K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halfeti'de Düğünde Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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