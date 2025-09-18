Halfeti'de Nesli Tükenmekte Olan Sırtlan Telef Oldu - Son Dakika
Halfeti'de Nesli Tükenmekte Olan Sırtlan Telef Oldu

18.09.2025 10:05
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde araç çarpan çizgili Anadolu sırtlanı hayvanı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında yaşandı. Halfeti ilçesine giden vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir havyan leşi fark etti. Araçlarından inen vatandaşlar, yerdeki hayvanın nesli tükenmek üzere olan çizgili Anadolu sırtlanı olduğunu gördü.

Hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

