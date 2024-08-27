Halfeti\'de otomobil ile traktör çarpışması: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki 63 LN 293 plakalı traktör, Handan A. idaresindeki 63 JA 107 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Müslüm B. ve Hazar Ö., ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA